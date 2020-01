CONFEURO: LA NUOVA PAC PUNTI SULL’INNOVAZIONE PER ATTIRARE LE NUOVE GENERAZIONI

A questo proposito, sono rivelatori i dati di un censimento mondiale sugli operatori del comparto agricolo in ambiente controllato diffusi in questi giorni. Secondo lo studio, realizzato dalle società Agritecture e Autogrow, le fattorie verticali e le coltivazioni in ambiente controllato come l'idroponica attraggono sempre più giovani, in netta controtendenza con l’agricoltura tradizionale – spiega Tiso. In particolare, il 44% dei fondatori delle aziende attive nel settore ha tra i 21 e i 30 anni di età e il 30% tra i 31 e i 40. Il 46% di tutte le aziende che hanno debuttato nel 2019 è stato inoltre fondato da persone senza precedenti esperienze in agricoltura.

