Confeuro: le biotecnologie non possono essere la prima scelta per il Green Deal europeo. Indispensabile una svolta agroecologica

Le nuove tecnologie, se si riveleranno sicure, potranno essere adottate per accelerare il cambiamento, ma sarebbe un errore farle diventare la prima alternativa all'utilizzo della chimica in agricoltura – continua Tiso. Per rendere il settore primario sostenibile è necessario in primo luogo un diverso approccio alla produzione che solo l'agroecologia può assicurare. All'interno di un sistema produttivo trasformato, le biotecnologie potranno avere un ruolo se la ricerca scientifica confermerà la loro sicurezza. In assenza di un cambiamento del paradigma produttivo, al contrario, queste ultime non saranno in grado da sole di traghettarci nella nuova era che tutti auspichiamo – conclude Tiso.

