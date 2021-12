Confeuro: legge sul biologico, preoccupa slittamento dell’approvazione

La preoccupazione non riguarda solo la tempistica, che si sta allungando oltre i termini previsti, ma anche i contenuti della legge. Se in linea di principio, dopo l'approvazione quasi unanime del Senato, le nuove norme dovrebbero essere al sicuro, è altrettanto vero che in questi mesi abbiamo assistito a polemiche per lo più strumentali per rimettere in discussione l'impianto della riforma. Ci auguriamo pertanto che il prolungarsi dell'attesa non sia il preludio di un ripensamento in sede parlamentare su uno strumento indispensabile per la trasformazione della nostra agricoltura.

