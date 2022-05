Confeuro: lotta contro le speculazioni, dall’europa risposta insufficiente. Necessaria un’operazione trasparenza

È in corso un conflitto invisibile che l’Europa sta perdendo: quello contro le speculazioni sulle materie prime e su diversi prodotti essenziali – dichiara Andrea Michele Tiso, presidente nazionale Confeuro. Come ha ricordato in questi giorni il ministro Patuanelli, in alcuni casi il fenomeno speculativo è facilmente riconoscibile. Per l’aumento del prezzo del grano, per esempio, è difficile invocare la guerra come causa scatenante, considerato che la produzione ora in vendita sui mercati è stata raccolta l’anno scorso.

Dietro il caro prezzi, in molti comparti si cela un forte interesse a massimizzare i guadagni approfittando della crisi in Ucraina – continua Tiso. Su questo versante l’Europa si trova ad affrontare l’ennesimo test. Dalla risposta che saprà fornire Bruxelles dipende una buona fetta della credibilità e della fiducia che cittadini e consumatori ripongono nell’Unione. Di sicuro occorre fare molto di più per mettere freno alle speculazioni incontrollate. Ma c’è bisogno anche di una vera e propria operazione trasparenza, che permetta di comprendere quanto accade sui principali mercati.

Sempre a livello europeo stanno sorgendo timori per il destino dei fondi per l’agricoltura, che potrebbero in parte essere dirottati per promuovere una maggiore autosufficienza energetica. Ci auguriamo che queste indiscrezioni non siano confermate. Sottrarre risorse a un obiettivo strategico come la produzione alimentare non sarebbe certo una scelta saggia. Il dossier energia è un obiettivo altrettanto essenziale e proprio per questo deve essere perseguito con risorse aggiuntive.