Confeuro: Manovra, così il Paese non riparte. Rimettere al centro giovani e semplificazione

Più in generale, la manovra manca di una visione politica complessiva ed è composta di tanti piccoli tasselli che messi insieme non riescono a comporre un disegno coerente. In sostanza, affronta tante questioni ma non ne risolve nessuna. La nostra Confederazione chiede al governo di ripensare il documento proposto e di rimettere al centro due priorità fondamentali come il sostegno alle nuove generazioni e la sburocratizzazione. Per far ripartire il Paese l'esecutivo può e deve fare di più – conclude Tiso.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK