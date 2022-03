Confeuro: misure urgenti per l’agricoltura, positiva la disponibilità del governo ma occorre agire in tempi rapidi

"La volontà del Governo di affrontare con urgenza la crisi dell’agricoltura è un segnale positivo, ma è essenziale identificare in tempi brevissimi gli strumenti per intervenire sulle priorità identificate dalle Regioni – dichiara Andrea Michele Tiso, presidente nazionale Confeuro -. Durante il tavolo dedicato all’agricoltura che si è svolto ieri a Roma, i ministri Patuanelli e Cingolani hanno mostrato piena disponibilità. C’è la consapevolezza che occorre agire in fretta per limitare i danni che le tensioni internazionali stanno provocando all’agricoltura continentale e italiana.

La Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presenterà una lista di dieci punti che richiedono una risposta immediata – prosegue Tiso. Una volta raggiunto l’accordo sulle azioni più urgenti, è essenziale sapere con quali e quante risorse il Governo intende realizzarle. Altrettanto importante è conoscere le tempistiche degli interventi, per permettere alle aziende agricole di programmare le attività dei prossimi mesi limitando per quanto possibile gli elementi di incertezza.

Per alcuni settori, come l’allevamento e la pesca, è necessaria un'azione immediata per evitare il blocco totale delle attività e l’abbattimento del bestiame. Ci auguriamo che le misure in arrivo siano non solo rapide, ma anche di semplice applicazione. Se già in tempi normali la burocrazia può rappresentare un grave ostacolo, in una congiuntura eccezionale come quella attuale ogni giorno di ritardo può essere decisivo per le sorti delle imprese e dei lavoratori".