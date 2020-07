CONFEURO: NEGOZIATI EUROPEI, L’AGRICOLTURA SOSTENIBILE TORNI AL CENTRO DELL’AGENDA

Con il Dl Rilancio, il Governo ha stanziato un miliardo e 150 milioni per l'agricoltura. Se ben allocate, queste risorse possono essere un forte stimolo per ripartire dopo l’emergenza. Più ancora di altri settori, tuttavia, le sorti dell’agricoltura dipendono dalle decisioni prese a Bruxelles. Senza agricoltura non si può discutere di rilancio dell’economia. Se questo è vero in Italia, lo è a maggior ragione in Europa. Auspichiamo quindi che dalla serie di incontri bilaterali in corso possano emergere novità positive anche per il settore primario.

