Confeuro: nuova Pac, la sostenibilità è ancora lontana. Ripensare gli eco-schemi per promuovere una svolta verde

C’è ancora tempo per migliorare l'allocazione delle risorse in arrivo. Per i sette eco-schemi proposti dal ministero per le Politiche agricole sono previsti fondi per poco meno di un miliardo di euro. Sarà fondamentale far sì che siano investiti per favorire la riconversione dell’agricoltura verso una nuova sostenibilità. Per raggiungere questo obiettivo è necessario destinare agli eco-schemi una quota consistente del primo pilastro della Pac e stimolare l’adesione degli agricoltori con risorse adeguate.

