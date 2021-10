Confeuro: Nutriscore, conforta il no di Draghi. Battaglia sulle etichette cruciale per difendere nostro agroalimentare

Scongiurare l'introduzione del Nutriscore è essenziale per proteggere l’agroalimentare italiano e le sue eccellenze – dichiara Andrea Michele Tiso, presidente nazionale Confeuro. Confortano quindi le ultime parole del premier Draghi, che parlando ieri alla Camera ha confermato l'intenzione del Governo italiano di opporsi a questa tipologia di etichetta che influirebbe in modo indebito sugli acquisti dei consumatori. Il cittadino va informato, non condizionato attraverso le cosiddette etichette a semaforo che assegnano punteggi al cibo in base a criteri stabiliti a priori. Il rischio concreto è che finisca per scegliere cibi che possono comportare maggiori rischi per la salute. Un effetto che sarebbe paradossale, oltre e comportare un evidente danno per la nostra agricoltura.

La partita sulle etichette alimentari in Europa è cruciale per far sì che la competizione sui mercati sia corretta e premi chi davvero lo merita – continua Tiso. Come per il fenomeno dell’Italian Sounding, le nostre eccellenze alimentari vanno difese con tutti i mezzi per evitare che regole inadeguate introducano uno svantaggio competitivo per i produttori italiani.

Le specialità italiane sono apprezzate in tutto il mondo. Lo confermano i dati dell’export alimentare, che nel 2021 chiuderà a oltre 50 miliardi di valore, con una crescita dell’11% rispetto ai 44,6 miliardi del 2020. Un incremento significativo, registrato per di più in un periodo di crisi mondiale, che attesta la forza e la qualità delle nostre produzioni.