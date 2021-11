Confeuro: Nutriscore, l’antitrust faccia piena chiarezza. Sulle etichette alimentari non possono esserci compromessi

E' per questo importante che l’Antitrust si sia attivata per far luce su un sistema di etichettatura che svantaggerebbe l’85% della produzione alimentare italiana. Porre un argine all’affermarsi di questa pratica sleale è ancora più decisivo adesso che la partita per un accordo a livello europeo sulle etichette alimentari è in pieno svolgimento. L’Italia sta cercando, insieme ad altri Paesi, di tutelare il proprio patrimonio agroalimentare. Se si intende difendere la nostra agricoltura, sul Nutriscore, così come sull’Italian Sounding, non possono esserci compromessi.

