Confeuro: Ortofrutta, rafforzare prevenzione e tutele assicurative per rispondere al crollo dei raccolti

È per questo indispensabile attivarsi subito per ridurre l'impatto delle calamità naturali agendo su due livelli: la prevenzione e le tutele assicurative – spiega Tiso. In questo campo, l'Italia è ancora molto indietro. Un ricorso più esteso agli strumenti tipici di tutela delle piantagioni, come tendoni e reti contro grandine e insetti, può consentire di ridurre i danni del maltempo. Ma è altrettanto importante estendere l'utilizzo delle polizze assicurative sui raccolti e rafforzare gli strumenti per il sostegno del reddito degli agricoltori. Solo in questo modo è possibile proteggerli dalla crescente incertezza generata dalle calamità. Queste ultime, infatti, non rappresentano più un’emergenza, ma una costante che richiede una strategia efficace per la prevenzione.

