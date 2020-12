Confeuro: Pesticida Mancozeb al bando, la commissione europea fa la scelta giusta

L’Europa dice finalmente addio a uno dei pesticidi più discussi e pericolosi per la salute e l’ambiente, mostrando il coraggio e la risolutezza indispensabili per l’affermazione di un’agricoltura sostenibile – dichiara Andrea Michele Tiso, presidente nazionale Confeuro. La Commissione europea ha deciso di revocare l’autorizzazione al Mancozeb, un principio attivo presente in molti pesticidi, dando così seguito alla valutazione dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (Efsa), che ne aveva confermato i rischi per la salute. Gli Stati membri avranno tempo fino a giugno 2020 per revocare le autorizzazioni a tutti i prodotti fitosanitari che contengono la sostanza.

Il Mancozeb è stato utilizzato a partire dagli anni ’40 del secolo scorso e la sua tossicità, in particolare per il sistema riproduttivo e l’ambiente, era un fatto noto – spiega Tiso. La Commissione ha mostrato oggi la volontà politica che era mancata finora per dire l’ultima parola sulla questione. La decisione prova che è possibile cambiare il volto della nostra agricoltura e resistere alle pressioni dell’agroindustria. Sarà fondamentale che decisioni come quella di oggi non restino episodi isolati, ma contribuiscano alla transizione agroecologica dell’intero settore primario.