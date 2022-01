Confeuro: prezzi energia e materie prime, Governo intervenga con urgenza in difesa dell’agroalimentare

I contemporanei aumenti dei prezzi dell'energia e delle materie prime stanno stringendo a tenaglia l’agroalimentare, che a questi ritmi rischia di arrivare a una vera e propria paralisi - dichiara Andrea Michele Tiso, presidente nazionale Confeuro. In mancanza di un intervento urgente del Governo, la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente e arrivare a frenare anche l’export dei nostri prodotti, lasciando campo aperto alla concorrenza.

Il rischio che stiamo correndo è duplice, economico e strategico – continua Tiso. La filiera agroalimentare non può permettersi pause, perché deve garantire che il cibo arrivi su tutti i mercati, sugli scaffali e sulle tavole. Il settore ha continuato a funzionare anche nel pieno della crisi sanitaria e deve proseguire a pieno ritmo per evitare pericolosi stop. C’è poi l'aspetto economico, che riguarda la sopravvivenza delle aziende, i posti di lavoro e l'indotto. Di fronte alla crisi in corso questo patrimonio va tutelato in quanto componente fondamentale del nostro sistema economico.

C’è un'emergenza nell'emergenza legata all’impennata dei prezzi ed è quella che riguarda l’agroalimentare. È necessario agire ora con risolutezza e rapidità per scongiurare un peggioramento della situazione e mettere in campo tutte le risorse e le conoscenze disponibili. Sono necessarie iniziative anche a livello europeo per proteggere i nostri produttori da azioni di speculazione globale e permettere a produttori e distributori di superare questa congiuntura riducendo al minimo i danni.