CONFEURO: REGOLARIZZARE STAGIONALI PER SALVARE RACCOLTI E COMBATTERE CAPORALATO

La regolarizzazione favorirebbe non solo il rispetto dei diritti dei lavoratori, ma contribuirebbe anche a creare corsie legali per un più rapido impiego della manodopera nei campi, dove manca la forza lavoro per i raccolti stagionali. Come ha ribadito la ministra per le Politiche agricole Bellanova, mancano ancora all’appello tra i 270 e i 350mila lavoratori per la raccolta agricola. In questo scenario, non è più possibile attendere. Ogni giorno perso implica la perdita di prodotti che non raggiungeranno mai i mercati, un rischio di aumento dei prezzi per alcune derrate e una danno economico per le imprese agricole che stanno facendo di tutto per non interrompere le loro attività.

