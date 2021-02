Confeuro: riforma fiscale, semplificazione diventi priorita’ del nuovo esecutivo

Per avere successo la riforma fiscale non può prescindere da una vera semplificazione della macchina amministrativa, così come delle procedure e degli adempimenti che imprese e cittadini devono rispettare nella veste di contribuenti – dichiara Andrea Michele Tiso, presidente nazionale Conifero. Mentre la discussione sulle misure da adottare in tema di tassazione entra nel merito, è bene ricordare che la sburocratizzazione è un requisito fondamentale per dare nuova linfa alle aziende e ai lavoratori. Nel passato, nonostante ministeri ad hoc e ripetuti tentativi di riforma, su questo fronte il Paese ha fallito. È quindi cruciale che il futuro esecutivo a guida Draghi faccia della semplificazione una delle sue priorità.

L'eccesso di burocrazia rappresenta una vera e propria tassa occulta per le aziende, in quanto assorbe molte ore lavoro e genera incertezza, ostacolando la programmazione delle attività - continua Tiso. È stato calcolato che per il solo settore agricolo il costo della burocrazia supera i sette miliardi l'anno, mentre per la singola azienda ammonta a due euro per ogni ora lavoro. Sono inoltre necessari otto giorni al mese per compilare la documentazione richiesta dalla Pubblica amministrazione.

I temi di cui si discute in queste ore - dalla revisione delle aliquote Irpef agli incentivi per creare nuova occupazione - sono fondamentali. Ma qualsiasi misura, per quanto efficace, non produrrà gli effetti desiderati se la sua attuazione passerà per un sistema di norme e regolamenti poco chiari, che lascino ampi margini di discrezionalità e diffondano incertezza tra le forze produttive.