Confeuro: Rilancio agricoltura, sostegno al reddito fondamentale per garantire ricadute positive a tutto il Paese

Nell'anno del coronavirus, il reddito agricolo è calato in tutta Europa, con percentuali che in Italia (- 4,9%) superano la media del Vecchio continente (- 1,5%). Si tratta di un segnale che non va trascurato, ma che richiede interventi mirati per il sostegno delle aziende più in difficoltà. In gioco non è solo la loro sopravvivenza, ma anche quei preziosi effetti collaterali che vanno a beneficio di tutta la collettività e che solo l'agricoltura riesce a garantire.

