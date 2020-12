Confeuro: Semafori alimentari penalizzano Made in Italy. Bene stop della ministra Bellanova

Di fronte alle conclusioni del Consiglio Agricoltura Ue, l’Italia non poteva restare a guardare – continua Tiso. Le misure europee devono riuscire a tenere conto dei legittimi interessi di tutti gli Stati membri. Il nostro Paese è ai primi posti in Europa per valore della produzione agricola e vanta esportazioni agroalimentari per 44,6 miliardi di euro. Sistemi di etichettatura come quelli francese e britannico sarebbero dannosi per i prodotti italiani, perché influenzano il consumatore attraverso colori che richiamano quelli del semaforo applicando paramenti che non rispecchiano la reale salubrità degli alimenti. Il paradosso è che, in questo modo, si finirebbe per privilegiare gli ingredienti artificiali a discapito di quelli naturali.

