CONFEURO: SI’ A POSTICIPO ANTIMAFIA PER FONDI PAC E A SANATORIA IRREGOLARI

In questo momento straordinario posporre gli accertamenti antimafia per la liquidazione dei contributi Pac è utile per velocizzare le procedure e le erogazioni a favore delle aziende, ragion per cui questa misura va attuata nei tempi più rapidi possibili, ma non può e non deve tradursi in alcun modo in un allentamento della lotta al crimine organizzato – dichiara Andrea Michele Tiso, presidente nazionale Confeuro.

L’accertamento sulle aziende dovrà avvenire a posteriori con tutta l’attenzione che meritano questioni così delicate, soprattutto tenendo conto che le mafie - come la storia insegna - hanno sempre tentato di espandere le loro attività approfittando del caos di momenti così difficili. A questo riguardo, la proposta della ministra per le Politiche agricole Bellanova di regolarizzare i lavoratori stagionali impiegati in agricoltura può produrre un duplice beneficio – spiega Tiso: da una parte contribuire alla raccolta dei prodotti della terra, evitando che marciscano sui campi; dall’altra privare mafie e caporali di una potente arma di ricatto nei confronti di lavoratori privi dei necessari permessi, spesso maltrattati e sfruttati.

La regolarizzazione dei braccianti stranieri costituirebbe anche un passo in avanti importante per i diritti dei migranti, che diventerebbero così visibili agli occhi di Stato e istituzioni che ignorano la loro stessa presenza e le condizioni in cui sono costretti a vivere.

