CONFEURO: SI’ A SOLUZIONI RAPIDE PER SALVARE RACCOLTI, MA TUTELA LAVORATORI DIVENTI PRIORITA’

Per via dell’emergenza coronavirus tutto il Paese sta prendendo coscienza dell’importanza dell’agricoltura, uno dei pochi settori che non si sono fermati perché essenziali. La sua centralità per l’economia, l’ambiente e la salute dei consumatori è in aperta contraddizione con le condizioni in cui troppo spesso sono costretti a operare i lavoratori. La violazione dei diritti dei braccianti, il caporalato e lo sfruttamento sono fenomeni ancora frequenti in molte aree del nostro Paese. Se negli ultimi anni si sono registrati alcuni passi avanti, in particolare nella lotta al caporalato, occorre fare molto di più per garantire a tutti i protagonisti della filiera agroalimentare le giuste tutele.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK