Confeuro: Soddisfazione per decreto Ucraina. Ora pensare strategia di lungo periodo per tutelare agricoltura

Con il decreto Ucraina il Governo ha dato una prima risposta ai molti appelli lanciati per chiedere un sostegno concreto per l’agricoltura in questo momento così delicato – dichiara Andrea Michele Tiso, presidente nazionale Confeuro. Il pacchetto di misure è abbastanza articolato da permettere alle aziende di affrontare con migliori prospettive le difficoltà più immediate: si va dalla rinegoziazione del debito all’implementazione del Fondo per lo sviluppo delle imprese agricole, fino alla cessione del credito d’imposta per il caro carburanti.

In attesa che il decreto compia il suo iter parlamentare, è ora necessario disegnare una strategia di lungo periodo – continua Tiso. Ripensare il sistema agricolo alla luce dell’instabilità degli equilibri politici internazionali significa anche prepararsi ai possibili effetti di lungo termine della guerra in corso. Su questo punto non possiamo permetterci indugi.

Molti osservatori hanno giustamente indicato la strada che porta a una maggiore autosufficienza alimentare. È per questo importante aumentare la produzione e, ove possibile, anche le rese dei terreni, oltre che investire in bacini di accumulo delle acque piovane per contrastare la siccità. Altrettanto essenziale è sostenere la ricerca e l’innovazione per coniugare la crescita produttiva con la tutela della biodiversità. La crisi in corso richiede infatti al sistema agricolo la capacità di cambiare e aggiornarsi a un ritmo più rapido rispetto al passato.