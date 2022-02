Confeuro, spreco alimentare: Per sconfiggerlo serve sforzo unitario di tutti gli attori della filiera

È ancora troppo il cibo che finisce per essere buttato via dagli italiani, nonostante la crisi in corso – dichiara Andrea Michele Tiso, presidente nazionale Confeuro. Alla vigilia della Giornata nazionale contro lo spreco alimentare del 5 febbraio, i dati forniti da enti di ricerca e organizzazioni di settore rivelano che le nostre abitudini non sono cambiate neanche di fronte a un'emergenza come quella in corso, che ha modificato in modo profondo la nostra quotidianità: gli italiani gettano in media quasi 31 kg di prodotti alimentari nella spazzatura, il 15% in più rispetto allo scorso anno, per un valore complessivo di 7,4 milioni di euro.

La crisi sanitaria può essere un'opportunità per generare miglioramenti duraturi, se saremo in grado di cambiare le nostre abitudini di consumo – continua Tiso. Non si tratta di stravolgere il nostro rapporto con il cibo, ma più semplicemente di renderlo sostenibile per sé stessi e per l'intera comunità. È stato calcolato che gli alimenti che finiscono nel cestino della spazzatura basterebbero per sfamare i 3,2 milioni di poveri presenti in Italia. Questo dato, da solo, fa comprendere la dimensione del fenomeno e le sue ricadute per l'intero Paese.

La sensibilizzazione del consumatore è certamente uno dei fattori determinanti per ridurre lo spreco, ma da sola non basta per invertire la tendenza. È indispensabile promuovere una filiera virtuosa che minimizzi la perdita cibo in tutte le fasi in cui si verifica: dalla produzione alla distribuzione, per arrivare alla ristorazione e alle famiglie. La battaglia contro lo spreco si può vincere solo grazie a uno sforzo unitario di tutti gli attori della filiera.