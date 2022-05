Confeuro, Tiso: confederazione rafforzi concetto di appartenenza, abbandonando i compartimenti stagni

"Siamo consapevoli della nostra forza, grazie alle donne e agli uomini della nostra confederazione. La nostra azione si svolge su due assi, da una parte i servizi, con oltre 150 associazioni costituite. Nel corso dell'ultimo quinquennio l'associazione ha visto crescere i risultati, in particolare per il patronato Labor. Il centro di assistenza agricola è arrivata a 25 sedi riconosciute. Oggi la confederazione dà lavoro ad oltre 500 persone, la maggior parte under 35, ma oggi dobbiamo superare il concetto di collaborazione a compartimenti stagni in favore dell'appartenenza o rischiamo di essere solo una società di servizi. Questo ci contraddistingue rispetto agli altri, considerarci una squadra che assiste l'agricoltore o il cittadino". C'è poi l'asse delle relazioni con le istituzioni.

Così Andrea Michele Riso, presidente Confeuro,in occasione della conferenza nazionale che celebra i 20 anni dalla fondazione, organizzata a Roma. Tiso è stato rinnovato per il prossimo quinquennio per acclamazione.

"Abbiamo aperto un dialogo con il Mipaaf per discutere del piano strategico nazionale e negli ultimi mesi abbiamo presentato diverse proposte. Ci troviamo in una grande crisi: oggi il 10% delle imprese agricole è stata costretta a chiudere per l'aumento dei costi e il 30% è in difficoltà, serve una risposta, una diversa dislocazione delle risorse, ma non basta una risposta nazionale, serve una vera unione dei paesi europei, dobbiamo recuperare lo spirito originale dell'Ue, così da perseguire anche la transizione verde", prosegue il presidente.

"Per garantire una sicurezza alimentare va fermata la spinta speculativa. Siamo delusi dalla nuova PAC, decisa al ribasso: gli obiettivi strategici sono stati ridimensionati. C'è poi il tema del Mezzogiorno: la ripartenza può arrivare dal sud, ma serve un piano di rilancio. Sarà creata una consulta dei giovani di Confeuro, che saranno i dirigenti di domani e che dovrà rappresentare tutte le regioni del paese, così da ricevere un contributo sostanziale. Next Generation EU ha fornito 800 miliardi per la ripresa, per questo dobbiamo pensare anche noi alle prossime generazioni, la fondazione di uno stato è legata all'educazione e per questo la consulta sarà così importante per noi, conclude Riso.