Confeuro, Tiso: Tornare alla terra per costruire un paese migliore. Sostenibilità, giovani e donne le nostre priorità

“È un grande onore e una grande emozione poter continuare a guidare la Confeuro nei prossimi anni. Anche se cade nel corso di una grave crisi economica e politica, il ventesimo anniversario della nostra confederazione è l’occasione per guardare agli impegni dei prossimi mesi puntando a traguardi più ambiziosi per contribuire a costruire un’Italia diversa, che offra opportunità di lavoro e di realizzazione a tutti”. Lo ha dichiarato il presidente nazionale Confeuro, Andrea Michele Tiso, in occasione della sua rielezione alla guida dell’associazione avvenuta nel corso della conferenza svoltasi oggi a Roma.

“Al di là delle difficoltà contingenti, possiamo affermare che il primo settore esce più forte da questa crisi. Perché ha mostrato di saper resistere anche a emergenze improvvise e inedite come quelle che abbiamo vissuto. La risposta a queste sfide, per noi, può venire soltanto dall’agroecologia e dal deciso sostegno alle nuove generazioni e alle donne. In questo modo è possibile sviluppare le tante potenzialità inespresse del nostro Paese” - ha continuato Tiso.

“Le basi della cultura italiana, del suo patrimonio enogastronomico e delle sue bellezze artistiche sono tutte lì, nella terra che gli agricoltori hanno coltivato e protetto per secoli. Continueremo a batterci per un’agricoltura sempre più sostenibile e rispettosa dell’ambiente. E continueremo ugualmente a lavorare per sostenere i nostri associati, così come gli enti e le associazioni che costituiscono la nostra confederazione. Non solo tramite i nostri servizi, ma anche partecipando al dibattito pubblico, formulando proposte e denunciando problemi e storture per permettere finalmente al settore primario di decollare” - ha concluso Tiso.