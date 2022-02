Confeuro: tutela ambiente in Costituzione, agricoltura è chiamata a dare suo contributo

L’inserimento della tutela dell’ambiente e degli animali nella nostra Costituzione riconosce un principio fondamentale, diventato ormai consapevolezza comune – dichiara Andrea Michele Tiso, presidente nazionale Confeuro. Questa novità ha implicazioni molto importanti anche per l’agricoltura, in una fase in cui il primo settore è chiamato a realizzare una profonda transizione verso la sostenibilità. Gli effetti reali delle novità introdotte potranno essere valutati solo nei prossimi anni, ma di certo la politica ambientale dispone ora di un’arma in più.

Come ben sappiamo, un cambiamento nella Costituzione formale non si riflette necessariamente nella Costituzione materiale, quella che determina i principi e le norme che effettivamente regolano la società – continua Tiso. Affinché venga inaugurata una nuova stagione della sostenibilità, è necessario ricalibrare gli equilibri di forze che danno forma al processo decisionale. Politiche ambientali calate dall’alto rischiano infatti di essere inefficaci. Solo un processo allargato di consultazione può contribuire a imboccare la strada migliore. In questo senso, il tavolo di lavoro convocato per l’elaborazione del Piano strategico nazionale per la nuova Pac costituisce un precedente positivo.

Le ultime modifiche alla Costituzione richiedono infine a tutto il mondo agricolo una nuova assunzione di responsabilità. I dati sulla crescita del biologico in Italia confermano che la transizione è già in corso. Se coltivatori e allevatori sapranno cogliere le opportunità di un’agricoltura fondata su nuove basi, sarà possibile portarla a termine.