Enpaia, Periti Agrari. Gallinella: periti guidino gli agricoltori per superare il cambiamento, che oggi è necessario

"La questione fondamentale da affrontare sono i cambiamenti veloci. L’agricoltore è spaventato, l’aumento dei prezzi lo ha destabilizzato, non sa in cosa investire. Va guidato, e a guidarlo dovete essere anche voi. Siamo in guerra, il mondo sta cambiando. In questo momento anche la burocrazia serve, come servono i controlli. È proprio la burocrazia che ha permesso al Made in Italy di essere Made in Italy. Truffe ce ne sono, sul cibo non dobbiamo farci fregare. Siete voi, i periti, che in questo momento dovete guidare gli agricoltori, anche nel superare le resistenze al cambiamento, che oggi è necessario. Il nostro impegno - della politica, del ministero - è quello di superare la crisi (pandemia e guerra) e di guidare il cambiamento insieme a voi".

Così Filippo Gallinella, Presidente XIII ComAgri della Camera dei Deputati, in occasione del congresso nazionale dei periti agrari in programma a Roma fino al 2 aprile.