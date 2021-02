Consorzi Bonifica commissariati, Lazzàro (Confagricoltura Puglia) interviene sull’esito dell’audizione della IV Commissione Consiliare

“È bene che si discuta e si prenda atto della questione – dice Luca Lazzàro, presidente di Confagricoltura Puglia – Quello che di certo non è un bene è che si continui a vessare gli agricoltori pugliesi con il tributo 630, la cui illegittimità in assenza di beneficio è stata sancita dalla Corte Costituzionale. Durante la seduta i commissari dei Consorzi hanno invitato a fare ricorso nel caso qualcuno ritenga che il balzello non sia dovuto. Premesso che, di certo, gli imprenditori agricoli pugliesi non hanno bisogno del beneplacito di nessuno per far valere i loro sacrosanti diritti, oggi a Confagricoltura Puglia risulta che nessun agricoltore abbia avuto benefici dall’opera dei Consorzi commissariati. Per questo, la questione va affrontata, per il bene, di tutti in chiave politica e non nelle aule dei tribunali, nelle quali i Consorzi di bonifica commissariati dovrebbero motivare l’ostinata e ingiustificata richiesta fatta a danno degli imprenditori pugliesi”.

