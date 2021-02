Consorzi di Bonifica, Uila: In Sardegna è urgente stabilizzare gli avventizi e rivedere la legge quadro dei Consorzi

“E’ vergognoso che una norma regionale in vigore da più di un anno non venga ancora applicata” ha dichiarato sul tema della stabilizzazione degli avventizi della bonifica il segretario generale della Filbi Gabriele De Gasperis. “Ed è ancora più vergognoso in quanto si parla di lavoratori che svolgono funzioni essenziali e fondamentali per l’attività degli Enti. Riteniamo che non sia più possibile far rimanere in un precariato permanente dei lavoratori che, in alcuni casi, da più di un decennio lavorano nei Consorzi di Bonifica. Per questo” ha aggiunto il segretario generale “chiediamo alla politica regionale di intervenire ed assumere le scelte necessarie a sanare questa ingiustizia investendo nell’aspetto più importante: quello del capitale umano.”

