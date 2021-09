Consorzio di Tutela del Porro, Giorgio Maria Bergesio confermato presidente per il triennio 2021-2023

Una partecipata riunione dell’assemblea dei soci del Consorzio per la Tutela e Valorizzazione del Porro si è tenuta mercoledì 01 settembre a Cervere per l’approvazione del consuntivo 2020, la nomina delle carche sociali per il triennio 2021 – 2023, approvazione bilancio 2021. Nella relazione del Presidente Bergesio tutti i numeri dei risultati lusinghieri ottenuti dal Consorzio nella passata stagione: oltre 50.000 kg. di porri commercializzati direttamente dal Consorzio attraverso la grande distribuzione ma anche dal servizio di consegna a domicilio, per circa 2.000 kg., sperimentato proprio la passata stagione. Risultato migliore di sempre che rassicura sulla tenuta del prodotto anche in momenti così proibitivi per fiere e mercati che costituiscono il maggiore canale di distribuzione del porro di Cervere.

Il sostegno ed il riconoscimento dell’Amministrazione Comunale alle iniziative portate avanti dal Consorzio in tutti questi anni è emerso dall’intervento del Sindaco Corrado Marchisio, in rappresentanza del Comune di Cervere, socio del consorzio. Il primo cittadino ha anche espresso ottimismo sulla possibilità di realizzazione, anche se a ranghi ridotti, della fiera di novembre che quest’anno coincide con il venticinquesimo anniversario dalla costituzione del consorzio.

Sempre durante la riunione è stato eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione composto da BARGE Pier Giorgio, BERGESIO Giorgio Maria, BOSIO Silvio, COSTANTINO Paolo, MATTIAUDA Noemi, MILANO Flavio, MACCAGNO Bruno, MONASTEROLO Silvio, RINERO Antonio, SCARZELLO Marco, TESTA Susanna. Immediatamente dopo l’Assemblea, all’unanimità ha proclamato il Senatore Bergesio Presidente del Consiglio di Amministrazione e Maccagno Bruno Vicepresidente.

“Sono consapevole della responsabilità dell’incarico che svolgo grazie alla fiducia accordatami dai soci produttori. Sono stati anni di crescita continua grazie anche all’appoggio di coloro che ogni anno ci accordano contributi indispensabili per un’associazione no profit come siamo noi, - riferisce Giorgio Maria Bergesio, - quest’anno l’obiettivo è quello di ottenere un minimo aumento di prezzo del prodotto in modo da gratificare il grande impegno e lo sforzo dei soci produttori per garantire sulle tavole dei consumatori e della ristorazione un prodotto d’eccellenza che il Mondo ci invidia”.

A fine riunione i produttori hanno concordato un prezzo di vendita non inferiore ad € 7,00 per ogni mazzo di porri da 3 kg. Venduto a Cervere nella stagione 2021.