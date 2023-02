Consorzio di Tutela Pecorino Romano DOP. Pubblicazione Bando di Gara per la selezione di “Organismo di esecuzione”

Il Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano intende rafforzare il proprio livello di penetrazione del Mercato italiano e tedesco con un’azione di informazione e promozione del prodotto tutelato e per questo intende presentare un programma triennale di informazione (2024-2025-2026) ai sensi del Regolamento UE 1144/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla call 2023 per i programmi semplici.

Per far questo il Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano ha lanciato un bando di gara per la selezione dell’organismo di esecuzione che dovrà materialmente occuparsi di implementare il programma di informazione e promozione secondo gli obiettivi previsti dal citato regolamento UE 1144/2014 che disciplina le “azioni di informazione e di promozione riguardante i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei Paesi Terzi”. Si tratta di una procedura competitiva aperta. Il bando è stato inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione Europea.

Nel bando del Consorzio si legge che il budget a disposizione dell’organismo esecutore che risulterà aggiudicatari della gara sarà di 3.140.000€ di cui, orientativamente, 2.341.000 € per l’Italia e 799.000 € per la Germania. Tale importo deve includere anche la commissione dell’operatore economico, mentre non deve includere altri oneri che saranno sostenuti dall’organizzazione proponente. La scadenza per la presentazione delle offerte è il 27 febbraio alle ore 12.00.

Per accedere al Bando, la descrizione dettagliata e i requisiti di partecipazione alla Gara di selezione andare al link: https://www.pecorinoromano.com/bandi