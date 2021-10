Consumi, Coldiretti, con falsi salumi dop rischia mercato da 5 mld

Le false indicazioni di origine sui salumi mettono a rischio un mercato dei prodotti a denominazione (Dop) a base di carne che vale 5 miliardi di euro danneggiando la reputazione di specialità Made in Italy consumate in tutto il mondo. E’ quanto afferma la Coldiretti nell’esprimere apprezzamento per l’operazione dei carabinieri del Comando per la Tutela Agroalimentare che hanno smascherato irregolarità in prodotti a base di carne. Una operazione importante in un momento in cui gli allevamenti – sottolinea la Coldiretti - devono affrontare la concorrenza sleale dei prodotti importati dall’estero e spacciati come nazionali proprio mentre si sta verificando un insostenibile aumento dei costi di produzione. E’ importante – conclude la Coldiretti – tutelare un settore di punta dell’agroalimentare italiano come la norcineria nazionale che offre lavoro nella filiera a circa centomila persone a partire dai 5mila allevamenti presenti in Italia, per soddisfare i 35 milioni di italiani che ogni settimana portano in tavola salumi.

