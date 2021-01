Conte alla Camera: Aiutateci. Lascio e nomino Agricoltura e Intelligence. Lavoreremo a riforma elettorale che dia stabilita a Esecutivo

I 'responsabili' diventano 'volenterosi' per il Premier Giuseppe Conte che va a chiedere aiuto alla Camera. Delinea quanto fin qui fatto e parla di quanto vorrebbe fare un'eventuale alleanza e promette una nuova legge elettorale che possa dare stabilità all'Esecutivo e centralità al Parlamento. Poi annuncia che nominerà un sostituto al Mipaaf a i Servizi Segreti.

"Sin dal momento del programma di governo mi sono adoperato perché si delineasse la prospettiva di un disegno riformatore. Un disegno politico che potesse segnare una nuova stagione più equa, inclusiva, del rilancio e modernizzazione sostenibile.

Ancora oggi, guardando quei 29 punti programmatici ravviso che in quel programma c'era visione e una forte spunta ideale".

Così il Premier Giuseppe Conte alla Camera.

"Tutto questo si è dovuto scontrare con l'uragano della pandemia. Ci stiamo confrontando con paure primordiali e alcune nostre radicate certezze sono state poste in discussione e la politica è stata costretta a misurarsi quotidianamente per trovare risposte rapide ed efficaci", prosegue.

"Ma questa maggioranza ha dimostrato grande responsabilità trovando la quadra anche per le situazioni più difficile. Il governo ha operato in delicati bilanciamenti nella consapevolezza di conseguenze di immane portata per la vita del singolo e della collettività", insiste Conte.

"Posso parlare a nome di tutto il governo a testa alta per la consapevolezza non di chi pensa di non aver commesso errori ma in nome di chi sa di aver fatto tutto il possibile per la collettività nazionale".

"Ho già rilevato che il dialogo tra la politica e la scienza si è infittito in questo periodo ma è stata politica la scelta di mettere al primo posto la salute", spiega ancora il Premier.

"Tutta politica è stata la scelta di destinare più di 100 miliardi di euro di indebitamento netto a coloro che hanno subito perdite economiche", continua ancora.

Poi il Premier ricorda quanto è stato fatto, dalla scuola alle imprese. Fino all'assegno mensile per il figlio a carico e alle misure per l'occupazione femminile. Poi menziona la transizione verde. "Abbiamo potenziato la sezione Transizione verde prevedendo il digitale, il Superbonus e l'adeguamento antisismico. Abbiamo portato a regime la fiscalità di vantaggio - per la prima volta - per tutte le imprese che operano nel Mezzogiorno".

Poi il fondo che garantisce le piccole e medie imprese.

"Non avremmo potuto realizzare tutto questo se non ci fosse stata collaborazione e responsabilità in ciascuna forza politica". E la pandemia ha dimostrato ulteriormente la necessità di coesione.

"La crisi deve trovare oggi in questa sede il proprio chiarimento per i principi di trasparenza e coerenza canoni di una democrazione essenziale", prosegue ancora Conte.

"Una crisi che avviene in una fase cruciale del nostro Paese quando la pandemia è ancora in pieno corso. Confesso di avvertire un certo disagio. Sono qui oggi non per illustrare la bozza ultima del Recovery Plan o altre misure di ristoro ma una crisi di cui non ravviso alcun plausibile fondamento".

"C'era davvero bisogno di aprire una crisi di governo in una fase così delicata? no. Nonostante tutti i tentativi di evitare la crisi, nonostante i continui rilanci facendo leva sui temi maggiormente divisivi, questa crisi rischia di produrre danni notevoli. Ha già fatto salire lo spread e ha attivato l'attenzione dei media stranieri. Arrivati a questo punto non si può cancellare quel che è accaduto. Non si può pensare di recuperare il clima di fiducia. Adesso si volta pagina.

Questo Paese merita un governo coeso dedito a lavorare a tempo pieno per il bene dei cittadini. I compiti sono molteplici e tutti urgenti. Dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme per mettere in sicurezza il Paese", prosegue ancora Conte.

Poi Conte rimarca: "Il nostro Paese è stato quello che ha coinvolto di più il Parlamento". Affermazione che suscita contrarietà in aula.

Poi il Premier parla dei settori su cui intervenire: cultura e turismo, digitalizzazione, riforma fiscale. Su tutti questi temi "è possibile ritrovare una forza politica convergente con l'azione futura di governo per la modernizzazione del Paese".

"Il governo, nel rispetto si impegnerà di promuovere una riforma elettorale di impianto proporzionale quanto piu possibile condivisa che possa coniugare la necessità di rappresentanza con quella della stabilità politica".

Affermazione questa che nuovamente suscita bagarre in aula della Camera.

"Che possa dare maggiore stabilità all'Esecutivo e centralità al Parlamento".

Poi ancora la lista delle cose da fare in futuro.

"Serve un governo e forza parlamentari volenterose consapevoli della complessività delle questioni e persone non egoiste e capaci di non guardare ai propri utili. E che siano disposte a guardare al piùalto significato della Politica". Ancora bagarre in aula.

"Un'alleanza che sarà chiamata ad esprimere una imprenscidile spirito europeista contro logiche sovraniste". Bagarre.

Poi l'appello:

"Un'alleanza che può contare già su una solida base di discussione garantita dal m5S, Pd e Leu. Sarebbe un arricchimento per questa alleanza acquistare un contributo politico da parte di coloro che si poggiano sulle basi europeiste ma chiedo trasparenza e nitideza da tutti coloro che credono nell'Europa. A tutti coloro che ci credono: aiutateci".

Infine: "Non intendo di tenere la delega al'Agricoltura e designo a un'autorita delegata l'Intelligence che possa seguire l'operato quotidiano".