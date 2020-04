CONTE, FIRMATO NUOVO DPCM CHE PROROGA MISURE FINO AL 13 APRILE. “MA NON SAPPIAMO FINO A QUANDO”

"Ho appena firmato il nuovo Dpcm che proroga le misure in atto fino al 13 aprile. Se iniziassimo ad allentare le misure tutti gli sforzi fatti fin qui andrebbero vani. Pagheremmo dunque un costo altissimo, un doppio costo che non possiamo permetterci. invito tutti a continuare a rispettare quanto previsto". Così il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa da Palazzo Chigi.

"C'è una sparuta minoranza che continua a non rispettare le regole. NOn ci possiamo permettere che l'irresponsabilità di alcuni possa conmportare un danno a tutti. Soprattutto per quelle persone che rischiano la propria salute come il personale medico e i lavoratori il cui compito è necessario per far andare avanti il paese".

Conte poi precisa che ancora non è possibile sapere se il 14 aprile le cose torneranno alla normalità. "Ci prepariamo, non sappiamo ancora quando, a una seconda fase di convivenza con il Virus e a una terza fase di ritorno alla normalità".

Poi per quando riguarda il Mes: ho già detto di non ripropormi il Mes perché non ha alcuna considerazione ai miei occhi e agli occhi della mia patria. Se poi verrà snaturato e posto in un ampio pacchetto di proposte in cui i soldi che abbiamo messo possono essere usati senza condizionalità, può costituire uno degli strumenti, tra i tanti, da adoperare per fronteggiare la crisi.

Unica novità riguarda le sedute di allenamento degli atleti. Che saranno sospese.

