Conte: serve governo politico per perseguire progetto avviato verso transizione verde e inclusione sociale. Non io un sabotatore

"Desidero prima di tutto ringraziare Sergio Mattarella prezioso nterlocutore dei miei mandati come anche tutti gli amici della coalizione che hanno collaborato per la realizzazione del nostro progetto politico. Ieri ho incontrato Mario Draghi, è stato un colloquio lungo e molto aperto al termine del quale ho fatto i miei auguri. In queste ore qualcuno mi descrive come un ostacolo. Chi lo fa parla in malafede o non mi conosce. I sabotatori cerchiamoli da qualche altra parte, io lavoro per ricostituire un nuovo governo per il bene dei cittadini.

