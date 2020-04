CONTINUA IL PRESSING AGROTECNICI SUL GOVERNO PER ABROGAZIONE NORMA CHE HA TOLTO “BONUS” AI PROFESSIONISTI CON DOPPIA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE”.

Continua il pressing degli agrotecnici sulla norma che ha tolto il bonus ai professionisti, e ora scrivono al premier Giuseppe Conte:

Prot. n. 1725 OR/bt Egreg. Prof. Giuseppe CONTE

Presidente del Consiglio dei Ministri

Piazza Montecitorio, 1

Oggetto: “bonus” professionisti, 00187 ROMA

art. 44 Decreto-legge n. 18/2020. pec: presidente@pec.governo.it

Egreg. On. Roberto GUALTIERI

Ministro dell’Economia e delle Finanze

Via XX Settembre, 97

00187 ROMA

e-mail: segreteria.ministro@mef.gov.it

Egreg. Sen. Nunzia CATALFO

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Via Veneto, 56

00187 ROMA

e-mail: segreteriaministro@lavoro.gov.it

Signor Presidente del Consiglio, Signor Ministro, Signora Ministro,

intervengo nuovamente sulla vicenda del “bonus” professionisti, tornando ad evidenziare l’inopinata modifica retroattiva delle regole di percezione, peraltro con l’introduzione di un requisito discutibile -operato con il DL n. 23 del 8 aprile scorso-, che penalizza tutti coloro che presentano una contribuzione “non esclusiva”, cioè che hanno una contemporanea iscrizione a più di un Ente di previdenza.

Si tratta -le S.V. perdoneranno la franchezza- di una modalità di procedere irrituale ed ingiusta, perché alla data del 7 aprile ben 410.000 domande erano già state istruite dalle Casse di previdenza, dove la modifica retroattiva ha obbligato tutti coloro che avevano presentato domanda a doverla integrare e/o ripresentare (e le Casse di previdenza a rifare le istruttorie, con una spesa ingente, che poteva per certo essere meglio impiegata).

Quello che il Governo sembra non avere considerato è che i professionisti con una contribuzione previdenziale “non esclusiva” sono quelli ad inizio carriera, i meno affermati, cioè coloro che non riescono a trarre un reddito sufficiente dalla professione e, per vivere, hanno un doppio lavoro: sono giovani che fanno anche gli stagionali oppure che, quando possono, svolgono supplenze nelle scuole; sono persone già mature, espulse dal circuito produttivo per la chiusura dell’azienda dove lavoravano, che hanno avviato la professione e ne integrano i proventi con attività saltuarie.

Tutti costoro si caratterizzano per il completo rispetto delle regole, fiscali e previdenziali, ed è precisamente per essere stati ligi ai propri doveri che questi professionisti vengono ora penalizzati, per di più retroattivamente.

Prima lo Stato ha dato loro l’illusione di aiutarli salvo poi -il giorno prima dell’erogazione del “bonus”- escluderli brutalmente.

Quando però è lo Stato che non mantiene la parola data e cambia le regole del gioco, i cittadini si sentono traditi e si perde il patrimonio più importante di una Nazione: la fiducia nelle Istituzioni.

E’ desiderio dello scrivente che le Autorità in indirizzo abbiano piena consapevolezza di questo. E perché sia maggiore, allego alla presente una lettera -fra le molte ricevute in questi giorni- di un nostro professionista iscritto all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Bologna. E’ una persona ancora giovane che svolge due attività: una di carattere artigianale (Codice ATECO 81.30) e quella professionale di Agrotecnico (Codice ATECO 74.90.12). La doppia iscrizione gli impedisce di ricevere il “bonus” chiesto alla Cassa di Previdenza AGROTECNICI/ENPAIA. Ha un figlio con un handicap grave ma non potrà ricevere nemmeno il “bonus” baby sitting, per le ragioni che lui stesso illustra nella lettera.

Leggendola credo che meglio possiate comprendere, Signore Autorità, il grado di sconforto, la mortificazione per l’ingiustizia patita, il sentimento di totale abbandono che una decisione così profondamente sbagliata ha indotto in questo professionista. Ed in decine di migliaia di altri come lui.

Mentre ai più ligi fra i professionisti viene tolto il minimo necessario, quello stesso Governo dichiara pubblicamente che devono essere aiutati -con lo stesso “bonus”- i soggetti che lavorano in “nero”, cioè con la totale evasione delle imposte e dei contributi previdenziali.

Dunque chi evade è premiato, o si vorrebbe premiarlo, chi rispetta le regole è castigato.

Come faremo, Signore Autorità, a convincere queste persone a non chiudere la P.IVA ed a non lavorare in nero? Come faremo a convincere i neo-iscritti all’Albo, che iniziano la loro vita professionale nel momento di maggiore difficoltà, che le regole vanno rispettate?

Lo scrivente comprende le difficoltà in cui opera il Governo, la pressione che deve subire e di come ciò possa condurre ad errori involontari ancorché gravi. Ciò non toglie però che agli errori, avutane contezza, si debba porre rimedio.

Diversamente non si tratta di errori, ma di scelte politiche. Che avranno delle conseguenze politiche.

Ma se di errore si tratta, allora torno a chiedere che il Governo vi ponga rimedio, cancellando -con un emendamento al DL n. 23/2020 o con il prossimo decreto legge- la norma improvvida contenuta all’art. 34 del Decreto-legge n. 23 e ripristinando le condizioni inizialmente previste.

Confidando che il contenuto e lo spirito della presente nota siano compresi, ringrazio per l’attenzione.

Distinti saluti.



-Roberto Orlandi-

