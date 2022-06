Contoterzismo, DDL Innovazione. Uncai: Bene l’insegnamento di smart farming e IoT negli istituti tecnici, nel testo mancano però gli agromeccanici

La norma nasce, infatti, per incentivare e attuare su tutto il territorio italiano progetti per l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore agricolo, agroalimentare e forestale, stimolando investimenti coerenti con lo sviluppo dell’agricoltura di precisione.

“È noto come, da sempre, gli agromeccanici siano una leva formidabile per introdurre, su vasta scala e in tempi rapidi, ogni genere di innovazione in agricoltura. Il loro ruolo è confermato da tutti gli esperti del settore. Purtroppo però questo nei provvedimenti legislativi viene dimenticano”, aggiunge il presidente dell’Unione Nazionale Contoterzisti che sottolinea come in questi casi occorra intervenire a livello sindacale. Per esempio, nell’articolo 2 lettera i) si collegano esclusivamente smart farming e azienda agricola, nonostante le lavorazioni in campo che più beneficiano degli strumenti di precisione e digitali, come semine, trattamenti e raccolta, siano ad appannaggio delle aziende agromeccaniche con percentuali che vanno dal 60 al 90%. “L’affidamento conto terzi non è un male necessario, come si diceva decenni fa seguendo una linea di pensiero debole, ma perché conviene all’agricoltore dal punto di vista economico, produttivo e organizzativo”, aggiunge Tassinari che chiede di integrare oltre all’articolo 2, anche l’articolo 4 lettera e) “perché i dati agricoli, geospaziali e ambientali .necessari a realizzare una banca dati nazionale sono raccolti soprattutto dalle imprese agromeccaniche”; l’articolo 8 lettere b), c) e i) perché “i maggiori costi per la digitalizzazione e per impiegare dispositivi e tecniche di precisione per la riduzione di fitofarmaci e fertilizzanti gravano sulle spalle anche dei contoterzisti e perché anche gli agromeccanici devono affrontare un problema di ricambio generazionale; sempre l’articolo 8, al comma 3 occorre aggiungere le imprese conto terzi tra i destinatari dei fondi messi a disposizione “per una professionalità sempre più riconosciuta e riconoscibile attraverso albi di categoria regionali che vorremmo riuniti in uno nazionale”.