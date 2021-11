Contrabbando, Coldiretti, in Italia business da 400 mln

In Italia il mancato gettito causato dal commercio illecito di tabacco vale intorno ai 400 milioni di euro ma a preoccupare sono anche gli effetti sulla salute per la mancanza di controlli sulla qualità e sull’utilizzo di sostanze chimiche proibite. E’ quanto afferma la Coldiretti che ha promosso l’Osservatorio sulla criminalità nell’agroalimentare su dati KPMG, in riferimento al primo caso in Italia di arresti eseguiti su ordine della Procura Europea (Eppo - European Public Prosecutor's Office) che ha coinvolto anche percettori del "reddito di cittadinanza" a seguito delle indagini condotte dal Gico. L`Italia nel 2020 si è posizionata come best practice a livello europeo, con un consumo di sigarette contraffatte e di contrabbando attorno al 3,4% del consumo nazionale, -4,4% rispetto alla media europea, raggiungendo il minimo storico in controtendenza rispetto a quanto accade nella maggior parte dei paesi UE. Il contrabbando è una minaccia per un comparto che vede l’Italia – conclude la Coldiretti – leader nell’Unione europea per il tabacco con oltre 1/4 della produzione complessiva sviluppata su 16.000 ettari soprattutto in Campania, Veneto, Umbria e Toscana per un raccolto di qualità garantito dall’accordo di filiera tra Coldiretti e Philip Morris Italia.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK