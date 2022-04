Contratti Filiera, Patuanelli: strumento che ho fortemente voluto

"Un’altra fondamentale progettualità del PNRR prende forma. Il quinto bando per i contratti di filiera, finanziati con oltre 1,2 miliardi di Euro dal fondo degli investimenti complementari del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è stato pubblicato sbloccando ingenti risorse per il settore agroalimentare. I beneficiari del finanziamento saranno le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione.

I contratti di filiera sono uno strumento che ho subito fortemente voluto implementare nel mio mandato da Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali perché rappresentano uno dei migliori modi per favorire l’integrazione fra i differenti soggetti delle filiere in termini di miglioramento delle relazioni organizzative, commerciali, di distribuzione del reddito e di impatto ambientale. In un periodo caratterizzato da forti criticità, gli accordi di filiera possono contribuire a riequilibrare la distribuzione del valore lungo la filiera e a sostenere i programmi d’investimento sostenibili dal punto di vista ambientale e innovativi dal punto vista tecnologico.

Assieme ad Agrisolare, progettualità da 1,5 miliardi di Euro già in fase avanzata, e ai progetti per la resilienza del settore irriguo, i contrari di filiera rappresentano un’importante occasione per l’agricoltura italiana. Il PNRR procederà con lo sviluppo della logistica e con ulteriori misure per l’innovazione e la meccanizzazione.

Così su Facebook il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli.

https://www.facebook.com/100044422086766/posts/547096396781092/?d=n