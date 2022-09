Controcarne, la città olandese di Haarlem vieta gli spazi pubblicitari sulla carne a partire dal 2024

Stop alla pubblicità per la carne, a partire dal 2024, su pensiline e cartelloni pubblicitari pubblici ad Haarlem, città olandese di 160mila abitanti. Si tratta del primo comune al mondo ad aver preso una decisione del genere. Nel recente passato altre comunità, come Amsterdam, L'Aia e Leida, avevano vietato pubblicità per le attività ad alto inquinamento, come viaggi aerei e auto a benzina, ma la consigliera del comune Ziggy Klazes ha fatto approvare questa nuova normativa che non consentirà di pubblicizzare nei luoghi pubblici i prodotti a base di carne. Secondo la Kazes "La produzione di carne non biologica è molto dannosa per il clima. Vogliamo fare ciò che è in nostro potere a livello locale e non vogliamo indurre le persone a fare scelte dannose per l'ambiente". I contratti in scadenza non saranno più rinnovati, mentre la pubblicità per i prodotti lattiero-caseari rimane per il momento consentita.

L'iniziativa si inserisce in un ampio dibattito europeo sulle responsabilità della zootecnia per il cambiamento climatico e segue l'annuncio dei Paesi Bassi di voler chiudere numerosi allevamenti, almeno 1/3, per rispettare i limiti sulle emissioni di azoto, tutto questo nonostante le forti proteste di questa estate da parte degli allevatori.

Da tempo l'Europa - e soprattutto i paesi del Nord - hanno dichiarato 'guerra' alla carne mentre sviluppano - anche con i fondi Ue - tecnologie per creare carne sintetica. Primo fra tutti Petter Stordalen, uomo d'affari norvegese che opera prevalentemente nel settore del turismo, che ha fondato assieme alla moglie la Eat Foundation che promuove una Dieta unica universale con l'apporto di ricerche Lancet svolte in partnership con la stessa fondazione. Ricerche secondo le quali chi mangia carne, vive di meno.

