Convase, Gallinella: Qualità, tracciabilità e sicurezza alimentare vengono garantiti dal seme certificato. VIDEOINTERVISTA

“Oggi parliamo dell’importanza delle sementi certificate e, come ribadito più volte, ricordo anche oggi che la sicurezza alimentare passa attraverso le sementi certificate. Viene infatti garantita la riproducibilità, la qualità e la tracciabilità e questo, per la sicurezza alimentare e per il futuro del nostro paese, è indispensabile.”

Così ad AGRICOLAE Filippo Gallinella, Presidente della Commissione Agricoltura - Camera dei Deputati, nel corso del convegno organizzato da Convase sul ruolo del seme certificato nel comparto primario e nei settori collegati per valorizzare il Made in Italy.

“Bisogna invece ragionare a come fare per evitare la diffusione del seme non certificato, che inoltre assicura anche meno produttività. La mia proposta è di legare l’aiuto accoppiato della Pac all’utilizzo di sementi certificate, cosa che già facciamo nei contratti di filiera del grano duro. Non si potrà togliere tutto il mercato del seme non certificato, perché non sarebbe neanche giusto e gli agricoltori devono poter riprodurre le proprie sementi, ma se vogliamo garantire la sicurezza, la qualità e anche le giuste royalties per sviluppare nuove varietà e finanziare la ricerca allora dobbiamo ricorrere al seme certificato.”