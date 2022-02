Convegno Flormart, Diamanti (CONAF): PNRR opportunità per il florovivaismo, ma solo facendo rete con i professionisti del settore

"L'opportunità del PNRR è immensa e ci pone di fronte ad una sfida epocale. Sono fondi europei e per questo dovranno essere utilizzati al meglio. Ora dobbiamo riuscire a gestirli in maniera ottimale, ma come faremo ad essere competitivi? Continuando a fare rete, trovando nuove professionalità, ma investendo anche su quelle esistenti. Ci sono i dottori agronomi, i paesaggisti, gli arboricoltori, i vivaisti. Diventa fondamentale effettuare un piano di fattibilità, che ci consenta di mantenere attivi i progetti una volta concluso l'investimento. Il professionista deve valutare al meglio, così che le aziende che possono utilizzare questi fondi possano poi proseguire da sole. I tempi per il PNRR sono stretti, mail verde è fondamentale per migliorare la qualità della vita, anche per un recupero delle aree degradate, dove c'è disagio sociale: dobbiamo farci portatori di questo percorso". Così Sabrina Diamanti, presidente CONAF e Consiglio Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei Dottori forestali, in occasione del convegno "Green Agorà" organizzato da Flormart a Padova, durante la sessione mattutina "Il verde nel PNRR: occasione di sviluppo".