Convenzione Caa-Agea, Caa Canapa: vinta battaglia con Agea

“Sono molto contento dell’esito di questo ricorso” ha detto l’amministratore unico del CAA CANAPA, Stefano Bruni, commentando la sentenza “un esito non scontato, ma nel quale abbiamo sempre creduto, nella certezza che il diritto costituzionale al lavoro non potesse essere negato ai liberi professionisti. In questi mesi abbiamo continuato a lavorare a testa bassa, come sempre, con questa convinzione. Devo ringraziare per questo tutti i nostri collaboratori, 230 professionisti operanti in 85 sedi territoriali che hanno proseguito a supportare con professionalità le 20.000 aziende associate dislocate in 15 Regioni.

