COOPERATIVE DI SERVIZI IN AGRICOLTURA: CIRCOLARE 94 INPS RISCHIA DI PENALIZZARE IMPRESE. TARICCO PRESENTA INTERROGAZIONE IN SENATO

“Ho così portato all’attenzione di INPS e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla necessità di iniziative urgenti volte ad evitare inutili e pericolose penalizzazioni del settore agricolo nella sua complessità e nello specifico per le nostre imprese agricole, soprattutto alla luce del fatto che l’interpretazione data dall’INPS – per cui sia da escludere che le attività di servizi e di supporto al processo produttivo svolte da imprese non agricole diano luogo all’iscrizione degli operai nella gestione agricola – sia incomprensibile, soprattutto alla luce delle norme applicate ad esempio in ambito forestale ed in altri settori, e foriera di gravi danni nei confronti delle imprese agricole costrette stagionalmente, anche in conseguenza di flussi non adeguati, ad usufruire di servizi esternalizzati, oltre al fatto che tale lettura da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale appare contravvenire con quanto previsto dall’accordo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella quale l’attività di potatura sia da comprendersi tra le attività di manutenzione del verde consentendo così l’inquadramento in agricoltura degli operai agricoli addetti a tali attività”- conclude così il Senatore Mino Taricco

