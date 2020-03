COPAGRI: CORONAVIRUS, NO AD ALLARMISMI SU AGROALIMENTARE MADE IN ITALY, CHE È TRA I PIÙ CONTROLLATI AL MONDO

"Dobbiamo contrastare con forza la disinformazione legata alla presunta insalubrità dell’agroalimentare nazionale, che rischia seriamente di aggravare il già salato conto dei danni che stanno pagando i produttori agricoli di tutto il Paese per la situazione venutasi a creare in seguito all’allarme causato dal Coronavirus e al conseguente diffondersi di paure e diffidenze, che hanno sensibilmente rallentato gli scambi commerciali, minando gravemente la fiducia dei mercati globali nei nostri confronti e nelle nostre produzioni agroalimentari. È importante ricordare che l’agroalimentare italiano è tra i più controllati al mondo e vanta un primato invidiabile in termini di indicazioni d’origine e di salubrità; per questo diciamo no a qualunque tipo di allarmismo sul Made in Italy”. Lo sottolinea il presidente della Copagri Franco Verrascina in occasione del vertice con le parti sociali convocato a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per fare il punto sull’emergenza sanitaria COVID-19 .

