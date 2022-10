Copagri E. Romagna: il 10 ottobre a Ravenna il II Congresso della Federazione regionale

“Le dinamiche di mercato che hanno portato agli incrementi record dei costi di produzione e dell’energia, che come noto sono legate alle ripercussioni della fase pandemica e soprattutto agli effetti del drammatico conflitto in atto sul versante comunitario orientale, si sono aggiunte ai numerosi problemi strutturali che caratterizzano da anni il settore agricolo, come gli effetti dei cambiamenti climatici, le basse remunerazioni, la frammentazione aziendale e la mancanza di una politica strategica nazionale”. Lo sottolinea il presidente della Copagri Emilia-Romagna Alberto Benetti, spiegando che saranno queste le premesse alla base dei lavori del II Congresso della Federazione regionale della Copagri, che si svolgerà lunedì 10 ottobre dalle ore 15:00 al Grand Hotel Mattei di Ravenna, in Viale Enrico Mattei 25.

“Per tali ragioni - prosegue Benetti - sarà fondamentale per il settore agricolo saper cogliere le opportunità e le innovazioni che saranno messe a disposizione e, contemporaneamente, affrontare le emergenze con strumenti più efficaci rispetto al passato, senza perdere di vista la programmazione produttiva e le alleanze con i consumatori, lavorando per superare il concetto di filiera, improntato solo su produzione, trasformazione e distribuzione, e puntando verso la necessità di fare sistema, integrando quindi anche la logistica, i macchinari, la ricerca, il mondo creditizio, le istituzioni e i cittadini”.

“E’ proprio in tale ottica che abbiamo deciso di invitare ai nostri lavori congressuali, che si svolgeranno alla presenza del vicepresidente nazionale della Copagri Tommaso Battista, numerosi rappresentanti del mondo produttivo ed economico locale, partendo dai vertici dei sindacati agricoli e delle associazioni datoriali regionali, che avranno così la possibilità di confrontarsi, insieme all’assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi, sulle strategie e sulle sinergie da mettere in atto per rilanciare l’economia e l’agricoltura della nostra Regione”, conclude il presidente della Copagri Emilia-Romagna.