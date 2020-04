COPAGRI: EARTH DAY 2020, SEMPRE PIÙ URGENTE RIFLETTERE SULLA NECESSITÀ DI UNA “CLIMATE ACTION” E DI UNA STRATEGIA NAZIONAL

“Gli effetti del cambiamento climatico sul nostro Pianeta sono purtroppo sempre più evidenti e difficilmente negabili; si stima, infatti, che entro il 2050 nella parte meridionale del continente europeo si verificheranno cali produttivi generalizzati, che raggiungeranno picchi del 50% per le rese delle coltivazioni con semina in asciutta, come cereali e colture da rinnovo, oltre a un conseguente e diffuso calo del reddito dei produttori agricoli”. Lo sottolinea il presidente della Copagri Franco Verrascina in occasione dell’ Earth Day 2020 , la giornata mondiale istituita dalle Nazioni Unite per celebrare l'ambiente e la salvaguardia del Pianeta, di cui quest’anno cade il cinquantesimo anniversario; il tema dell’edizione 2020 è “ climate action ”, per sensibilizzare tutti i cittadini sull’importanza di agire per contrastare il cambiamento climatico in atto.

