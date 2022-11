Copagri, Giansanti: manca strategia europea, stiamo seminando al buio

"Verrascina si è posto una domanda: Abbiamo fatto abbastanza? Sono stati anni difficili ma Franco ha fatto valere la sua presenza, in ogni occasione".

Così Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura, in occasione del congresso nazionale Copagri in corso a Roma.

"Ora ci aspettano sfide importanti, geopolitiche, dove l'agricoltura europea per il legislatore è un di più. Se guardiamo a come pianificano altrove, non possiamo dire di avere la stessa attenzione.

In Europa c'è una visione romantica sull'agricoltura, ma non è quello che volgiamo dalle nostre imprese. L'agricoltore oggi non può vivere di PAC come se fosse un reddito di cittadinanza. Non accettiamo gli attacchi di Greenpeace, la nostra idea è chiara: innovare per crescere, con l'agricoltore messo al centro. Lo stimolo più grande che possiamo dare è il confronto sulla strategia, che ancora manca in Europa: stiamo seminando al buio", conclude Giansanti.