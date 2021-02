Copagri: grano duro, con prima riunione commissione sperimentale prende avvio percorso che porterà a costituzione cun

“L’azione della CUN, in tal senso, va perfettamente a integrarsi con gli obiettivi e gli scopi alla base dell’innovativo sistema ‘FRUCLASS’, presentato recentemente e realizzato su impulso della filiera grano duro-pasta in modo da offrire, per la prima volta in Italia, uno spaccato in tempo reale della qualità e della quantità della produzione nazionale, dati fondamentali per andare poi a delineare le prospettive delle campagne granarie e per gettare le basi comuni per contratti di coltivazione”, conclude la Copagri.

