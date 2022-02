Copagri, il 9/02 webinar Anaprobio “Agricoltura biologica e Pnrr: Quali opportunità per le imprese?”

"Agricoltura biologica e PNRR: quali opportunità per le imprese?” è il tema al centro dei lavori di un webinar che si terrà mercoledì 9 febbraio 2022, dalle ore 15:30, e che è promosso da ANAPROBIO Italia, l’associazione nazionale dei produttori biologici della Copagri. La neonata associazione ha tra i propri scopi proprio la promozione dell’agricoltura biologica e la messa in campo di tutte quelle azioni volte ad assicurarne uno sviluppo sostenibile, in linea con i più recenti orientamenti comunitari, fra le quali appunto l’organizzazione di iniziative divulgative che abbiano le medesime finalità.

Ai lavori, che saranno moderati dal direttore generale della Copagri Maria Cristina Solfizi, interverranno diversi rappresentanti del mondo del bio, i quali faranno il punto sulla situazione di un comparto in continua e rapida ascesa e sulla necessità di continuare a lavorare per stimolarne il consumo, aumentarne la produzione e migliorarne ulteriormente la sostenibilità, così da raggiungere l’obiettivo comunitario del 25% dei terreni agricoli in agricoltura “green” entro il 2030.

“Tra gli obiettivi dell’iniziativa c’è anche quello di confrontarsi sullo stato dell’arte del tanto atteso Piano di azione nazionale per l’agricoltura biologica, che è in fase di redazione da parte del Dicastero delle Politiche Agricole, in concertazione con i rappresentanti della filiera, e che andrà a completare il quadro delineato nel Piano Strategico Nazionale-PSN della nuova PAC”, spiega il presidente di ANAPROBIO Italia Ignazio Cirronis, che introdurrà i lavori presentando le proposte dell’associazione per lo sviluppo del biologico.

Ai lavori, che saranno conclusi dal presidente della Copagri Franco Verrascina, interverranno inoltre il direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare del Mipaaf Oreste Gerini, che analizzerà le grandi possibilità offerte dai contratti di filiera e dai BioDistretti, la presidente di FederBio Maria Grazia Mammuccini, la quale si soffermerà sulle potenzialità del Piano di azione nazionale per l’agricoltura biologica, e il coordinatore del settore biologico dell’Alleanza delle Cooperative Agroalimentari Francesco Torriani, che parlerà delle politiche di aggregazione per il bio.

Per partecipare al webinar è necessario registrarsi entro e non oltre le ore 18:00 di martedì 8 febbraio 2022, inviando una mail con il proprio nominativo all’indirizzo ufficiostampa@copagri.it; si riceveranno successivamente le indicazioni per collegarsi ai lavori.