La filiera grano duro-pasta illustra i risultati di tre anni di sperimentazione del sistema Fruclass. Appuntamento giovedì 10 febbraio

La sinergia all’interno della filiera grano duro-semola-pasta è una condizione imprescindibile per valorizzare appieno l’approvvigionamento di materia prima nazionale di qualità; tale comunione d’intenti, che è stata sensibilmente rafforzata e incrementata negli ultimi tre anni, risulta fondamentale per arrivare all’individuazione di parametri qualitativi concertati e condivisi che possano rappresentare dei riferimenti oggettivi per classificare ogni anno il grano duro nazionale, debitamente mappato nei suoi diversi areali produttivi, in classi di qualità prestabilite.

Sono questi i principali obiettivi sulla base dei quali le associazioni firmatarie del protocollo d’intesa “Filiera grano duro-pasta di Qualità”, ovvero Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, Assosementi, Cia-Agricoltori Italiani, COMPAG, Confagricoltura, Copagri, ITALMOPA - Associazione Industriali Mugnai d’Italia e i pastai di Unione Italiana Food, hanno lavorato intensamente nello scorso triennio, con il fondamentale apporto dell’Università degli Studi della Tuscia, per dare vita all’innovativo sistema “FRUCLASS”, che per la prima volta in Italia permette la restituzione in tempo reale di uno spaccato territoriale dei risultati della campagna granaria.

“Tale fotografia, resa possibile da un approccio innovativo per la gestione dei big-data, è il frutto di rilevazioni trasmesse quotidianamente su un server dedicato dell’Ateneo viterbese, dove queste vengono processate, controllate e rese fruibili, con diverso grado di dettaglio, agli iscritti alla piattaforma informatica http://granoduropasta.unitus.it/”, spiegano Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, Assosementi, Cia-Agricoltori Italiani, COMPAG, Confagricoltura, Copagri, ITALMOPA - Associazione Industriali Mugnai d’Italia e i pastai di Unione Italiana Food, ricordando che “‘FRUCLASS’ va a integrare gli intenti del protocollo d’intesa ‘Filiera grano duro-pasta di Qualità’ e vuole essere una risposta innovativa, concreta, volontaria e di squadra alle criticità che ostacolano la crescita del settore, proponendo soluzioni adeguate a tradurre gli impegni dell’accordo in nuove pratiche gestionali, informative e contrattuali, con benefici a cascata su tutta la filiera”.

I risultati finali dei primi tre anni di sperimentazione, durante i quali sono state mappate ben 410mila tonnellate di grano duro stoccate in oltre 70 centri di ritiro dislocati in 19 diverse province italiane, saranno presentati nel corso di una conferenza stampa che si terrà giovedì 10 febbraio 2022, dalle ore 11:00 a Palazzo della Valle, in Corso Vittorio Emanuele II 101. All’incontro interverranno i rappresentanti delle organizzazioni della filiera grano duro-pasta, che si confronteranno sulla base dei risultati della sperimentazione e faranno il punto sugli sviluppi futuri del sistema “FRUCLASS”. L’iniziativa si svolgerà alla presenza del sottosegretario alle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio e del presidente della Commissione Agricoltura della Camera Filippo Gallinella.

L’accesso alla sala in cui si terrà la conferenza stampa sarà contingentato e riservato ai giornalisti possessori di super green pass; i lavori saranno trasmessi anche in diretta streaming. Per seguire l’iniziativa, in presenza o da remoto, è necessario segnalare il proprio nominativo e la propria qualifica scrivendo a immagine@confagricoltura.it entro le ore 15:00 di mercoledì 9 febbraio 2022.