COPAGRI: LAVORO, PRESENTATA UFFICIALMENTE APP “RESTO IN CAMPO” PER FAVORIRE INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA MANODOPERA AGRICOLA

“L’applicazione potrà trasformarsi in un volano per far ripartire il mercato del lavoro agricolo solo se permetterà di rispondere prontamente alle particolari esigenze del sistema agricolo, che necessita di una determinata quantità di manodopera in un preciso periodo della stagione e in zona circoscritte; per queste ragioni, per vincere la partita bisognerà incidere sull’immediatezza e sull’accuratezza dell’incrocio tra la domanda e l’offerta di manodopera agricola”, ha concluso il presidente della Copagri.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK